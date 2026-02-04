Haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler

Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler
Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Boluspor'u 4-0 mağlup ederek kupada iddiasını güçlendirdi. Bu sonuçla Alanyaspor, kupadaki üçüncü maçında puanını 7'ye yükseltti. Boluspor ise 1 puanda kaldı. Alanyaspor, kupadaki son maçında Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak. Boluspor ise İstanbulspor deplasmanına konuk olacak.

  • Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Boluspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti.
  • Alanyaspor, maçın ikinci yarısında 21 dakikada 4 gol attı.
  • Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maç sonunda 7 puan topladı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Boluspor'u 4-0 mağlup ederek kupada iddiasını güçlendirdi. Konuk ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle kısa sürede sonuca gitti.

İKİNCİ YARIDA FIRTINA KOPTU

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. Alanyaspor, 47. dakikada Ianis Hagi'nin golüyle öne geçti. Bu golden sadece 9 dakika sonra Boluspor'da Erdem Dikbasan'ın kırmızı kart görmesi oyunun kırılma anı oldu.

HAGI VE MOUNIE SAHNEDE

Rakibinin 10 kişi kalmasının ardından oyunun kontrolünü tamamen eline alan Alanyaspor, 58. dakikada Ianis Hagi'nin ikinci golüyle farkı ikiye çıkardı. Steve Mounie, 60 ve 68. dakikalarda attığı gollerle skoru belirledi ve konuk ekip 21 dakikada 4 gol bularak sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

GRUPTA KRİTİK AVANTAJ

Bu sonucun ardından Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki üçüncü maçında puanını 7'ye yükseltti. Boluspor ise 1 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Alanyaspor, kupadaki son maçında Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak. Boluspor ise İstanbulspor deplasmanına konuk olacak.

500

