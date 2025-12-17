Haberler

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile İstanbulspor arasında oynanan ilk maç golsüz eşitlikle sona erdi. İlk yarıda her iki takım da önemli pozisyonlar yakalasa da gol bulamadı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Kadir Beyaz, Yusuf Susuz

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük : Kerem Yandal, Esgaio, Anıl Yiğit Çınar, Muhammed Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp (Dk. 46 Balkovec), Alper Demirol (Dk. 60 Berkay Özcan), Johnson (Dk. 76 Fofana), Tresor Doh, Barış Kalaycı, Serginho (Dk. 46 Ahmet Sivri), Gray

İstanbulspor : Alp Tutar, Musab Ayberk Çolak, Enes Köseoğlu (Dk. 87 Berat Bozkuş), İzzet Ali Erdal, Bilal Berat Polat, İsa Dayaklı, Demir Mermerci, Enver Cenk Şahin (Dk. 87 Türker Yılmaz), Ertuğrul Sandıkcı (Dk. 78 Fahri Kerem Ay), Cham, Mustafa Sol (Dk. 66 Soner Salih Yavuz)

Sarı kartlar: Dk. 42 Gray, Dk. 74 Anıl Yiğit Çınar (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük )

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile İstanbulspor 0-0 berabere kaldı.

20. dakikada ev sahibi gole yaklaştı. Jonhson'un ortasında penaltı noktasının önünde Gray'in kafa vuruşunda kaleci, topu kornere uzaklaştırdı.

22. dakikada konuk ekip etkili oldu. Savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Mustafa Sol'un kaleciyle karşı karşıya durumda çaprazdan şutunda meşin yuvarlak, Kerem Yandal'ın müdahalesiyle oyun alanına döndü.

İlk yarı, 0-0 eşitlikle sona erdi.

Müsabakanın ikinci yarısında net gol pozisyonu olmadı ve karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı: 2 ölü, 6 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor

Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor
Serdal Adalı rakam verdi: O parayı veren Rafa Silva'yı alır

Başkan rakam verdi: O parayı veren her takım Rafa Silva'yı alır
Birçok evde kullanılan temizlik ürünün satışı yasaklandı, toplatılıyor

Hanımların tercihiydi! Satışı yasaklandı, tek tek toplatılıyor
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor

Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği cümle Türk-İş'i küplere bindirdi
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Inter'e Dumfries'ten kötü haber

Taraftarları yıkan haber! 3 ay sahalardan uzak kalacak
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Kızı ile torununu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kızı ile torununu öldüren caniye ceza yağdı
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
title