Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile İstanbulspor arasında oynanan ilk maç golsüz eşitlikle sona erdi. İlk yarıda her iki takım da önemli pozisyonlar yakalasa da gol bulamadı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Kadir Beyaz, Yusuf Susuz
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük : Kerem Yandal, Esgaio, Anıl Yiğit Çınar, Muhammed Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp (Dk. 46 Balkovec), Alper Demirol (Dk. 60 Berkay Özcan), Johnson (Dk. 76 Fofana), Tresor Doh, Barış Kalaycı, Serginho (Dk. 46 Ahmet Sivri), Gray
İstanbulspor : Alp Tutar, Musab Ayberk Çolak, Enes Köseoğlu (Dk. 87 Berat Bozkuş), İzzet Ali Erdal, Bilal Berat Polat, İsa Dayaklı, Demir Mermerci, Enver Cenk Şahin (Dk. 87 Türker Yılmaz), Ertuğrul Sandıkcı (Dk. 78 Fahri Kerem Ay), Cham, Mustafa Sol (Dk. 66 Soner Salih Yavuz)
Sarı kartlar: Dk. 42 Gray, Dk. 74 Anıl Yiğit Çınar (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük )
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile İstanbulspor 0-0 berabere kaldı.
20. dakikada ev sahibi gole yaklaştı. Jonhson'un ortasında penaltı noktasının önünde Gray'in kafa vuruşunda kaleci, topu kornere uzaklaştırdı.
22. dakikada konuk ekip etkili oldu. Savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Mustafa Sol'un kaleciyle karşı karşıya durumda çaprazdan şutunda meşin yuvarlak, Kerem Yandal'ın müdahalesiyle oyun alanına döndü.
İlk yarı, 0-0 eşitlikle sona erdi.
Müsabakanın ikinci yarısında net gol pozisyonu olmadı ve karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.