Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını gruplara yazdırdı
Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda karşılaştığı Muş Spor'a deplasmanda 4-1'lik skorla üstünlük sağlayan Konyaspor, gruplara adını yazdırdı. Bu önemli galibiyetle Konyaspor, kupada iddiasını sürdürmeyi başardı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda Nesine 2. Lig ekiplerinden Muşspor ile karşı karşıya geldi. Muş'ta oynanan müsabakayı Konyaspor, 4-1 kazandı.
KONYASPOR MUŞ'TA ZORLANMADI
Konuk ekip Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Enis Bardhi, 52. dakikada Josip Calusic, 53 ile 90+2. dakikalarda Melih Bostan attı. Muşspor'un tek golü 89. dakikada Ersel Aslıyüksek'ten geldi.
ADINI GRUPLARA YAZDIRDI
Bu sonuçla birlikte Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Konyaspor, Türkiye Kupası'nda grup aşamasına yükseldi. TFF 2. Lig ekibi Muş Spor ise taraftarı önünde kupaya veda etti.