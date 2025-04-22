Ziraat Türkiye Kupası'nda Hakem Değişikliği: Maç 12 Dakika Gecikmeli Başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan mücadele hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un rahatsızlanması nedeniyle gecikmeli başladı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşma öncesi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un rahatsızlandığını belirtmesi üzerine hakem değişikliğine gidildi. Müsabakanın 4. hakemi olan Ali Yılmaz, Taşkınsoy'un yerine sahaya çıkarak orta hakem görevini üstlendi. Yaşanan bu durum üzerine kupa müsabakasında ilk düdük 12 dakika gecikmeli çaldı.

Abdullah Buğra Taşkınsoy, daha sonra kendisini iyi hissetmesi üzerine 4. hakem olarak görev yapıyor. İki takımın teknik direktörleri de maç öncesi hakeme geçmiş olsun dileklerini iletti. - KONYA