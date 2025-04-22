Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan

Türkiye detayı dikkat çekici! Trump'ın Orta Doğu ziyareti başlıyor
Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı

Katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti

Günlerdir aranan Gülçiçek video gönderdi! Ailesi bir kez daha yıkıldı
Nevzat Bahtiyar'ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi

Babasına dua istedi! Bahtiyar'ın kızından ortalığı karıştıran paylaşım

Ziraat Türkiye Kupası'nda Hakem Değişikliği: Maç 12 Dakika Gecikmeli Başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Hakem Değişikliği: Maç 12 Dakika Gecikmeli Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un rahatsızlığı nedeniyle 12 dakika gecikmeli başladı. 4. hakem Ali Yılmaz, Taşkınsoy'un yerine orta hakem olarak görev yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan mücadele hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un rahatsızlanması nedeniyle gecikmeli başladı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşma öncesi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un rahatsızlandığını belirtmesi üzerine hakem değişikliğine gidildi. Müsabakanın 4. hakemi olan Ali Yılmaz, Taşkınsoy'un yerine sahaya çıkarak orta hakem görevini üstlendi. Yaşanan bu durum üzerine kupa müsabakasında ilk düdük 12 dakika gecikmeli çaldı.

Abdullah Buğra Taşkınsoy, daha sonra kendisini iyi hissetmesi üzerine 4. hakem olarak görev yapıyor. İki takımın teknik direktörleri de maç öncesi hakeme geçmiş olsun dileklerini iletti. - KONYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.