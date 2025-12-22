Haberler

Fenerbahçe Beşiktaş maçını Oğuzhan Çakır yönetecek

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı derbi mücadelesini hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Maç 20.30'da başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın ve 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Buna göre Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi mücadelesini hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı yarın ve 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçlarla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu da sitesinden yaptığı açıklamayla müsabakaların hakemlerini duyurdu. C Grubu ilk hafta müsabakasında Fenerbahçe'nin yarın evinde ezeli rakibi Beşiktaş ile oynayacağı mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 23-24 Aralık müsabaka programı ve hakemler şöyle:

Yarın

15.00 Kocaelispor - Erzurumspor FK: Turgut Doman

17.30 Konyaspor - Antalyaspor: Kadir Sağlam

20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Oğuzhan Çakır

24 Aralık Çarşamba

13.00 Iğdır FK - Aliağa Futbol: Hakan Ülker

15.30 Boluspor - Fethiespor: Fatih Tokail

18.00 Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Yusuf Adnan Kendirciler

20.30 Samsunspor - Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

