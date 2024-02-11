Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final ve Yarı Final Kura Çekimi Yarın Yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final için kura çekimi yarın yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kura heyecanı yarın saat 14.00'te yaşanacak. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekiminde eşleşmeler belli olacak. Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüyle oynanacak.

Kurada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir seri başı olarak yer alıyor. Konyaspor, Trabzonspor, MKE Ankaragücü ve Fatih Karagümrük ise seri başı takımlardan biriyle eşleşecek. - İSTANBUL