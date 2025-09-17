Haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur Maçları Tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur mücadelesi bugün oynanan 17 maçla devam etti. Bursaspor, Muşspor, Dersimspor ve daha birçok takım üst tura yükseldi.

Karşılaşmaların ardından Bursaspor, Muşspor, Dersimspor, Malatya Yeşilyurtspor, Kahramanmaraşspor, Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri, Çorluspor 1947, Beykoz Anadoluspor, Karabük İdmanyurdu, Sultan Su İnegölspor, Fatsa Belediyespor, KCT 1461 Trabzon FK, Merkür Jet Erbaaspor, Silifke Belediyespor, Kütahyaspor, Astor Enerji Çankayaspor ve Kepezspor, üst tura yükseldi.

Türkiye Kupası 2. turunda alınan sonuçlar şöyle:

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Bursaspor: 1-2

Muşspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 5-0

Dersimspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 2-0

Malatya Yeşilyurtspor-Adana 01 FK: 3-2

Kahramanmaraşspor-Karaman FK: 1-0

Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri: 1-1 (Penaltılar 3-4)

Çorluspor 1947-Ayvalıkgücü Belediyespor: 2-1

Galata SK-Beykoz Anadoluspor: 1-5

Karabük İdmanyurdu-Güzide Gebze SK: 1-0

Küçükçekmece Sinopspor-Sultan Su İnegölspor: 1-3

GMG Kastamonuspor-Fatsa Belediyespor: 3-3 (Penaltılar 4-5)

Amasyaspor FK-KCT 1461 Trabzon FK: 0-1

Merkür Jet Erbaaspor-Pazarspor: 2-0

Silifke Belediyespor-AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 7-1

Kütahyaspor-Altınordu: 3-1

Somaspor-Astor Enerji Çankayaspor: 1-3

Kepezspor-Denizli İdmanyurdu Güreller SK: 0-0 (Penaltılar 4-2)

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
