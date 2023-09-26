Ziraat Türkiye Kupası'nda 1984 Muşspor, Ağrı 1970 Spor Kulübü'nü 4-0 mağlup etti
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Ağrı 1970 Spor Kulübü'nü 4-0 mağlup etti. Maçta Muşspor'un gollerini Halil İbrahim Tuna, Mahsun Çapkan, Uğurcan İkikardeş ve İlker Avşar attı.
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Ağrı 1970 Spor Kulübü'nü 4-0 mağlup etti.
Hakemler: Mikail Cihangir, Kerem Candaş, Abdulkadir Yılmazoğlu, Turan Çakıl
1984 Muş Spor: İlker Günay, Osman Kocaağa, Muhammet Fatih Yıldırım, Salih Zafer Kurşunlu, Mehmet Aslanboğa, Bertuğ Başdemir (İsa Nalbant dk. 85), Mahsun Çapkan (Kaan Güdü dk.45), Taha Tunç (Ayatullah Korkmazer dk. 70), Halil İbrahim Tuna, Uğurcan İkikardeş (Yusuf Yıldırım dk. 80), İlker Avşar (Eray Pazar dk. 75)
Ağrı 1970 Spor Kulübü: Ertuğrul Kazan, Mahmut Emin Kabul, Emre Yaşar, Ahmet Mumin Papaker, Hüseyin Gündüz, Hasan Yılmaz (Bekir Baybars dk. 70), Arif İşçi (Muhammed Gelturan dk. 75), Furkan İnce (Gürkan Zengin dk. 60), Ahmet Emre Kartal, Emre Özkan (Mertcan Derdiyok dk. 65), Burak Ünal
Goller: Halil İbrahim Tuna (dk. 1), Mahsun Çapkan (dk. 6), Uğurcan İkikardeş (dk. 9), İlker Avşar (dk. 54) (1984 Muş Spor)
Sarı kart: Mertcan Derdiyok (Ağrı 1970 Spor Kulübü) - MUŞ