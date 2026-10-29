Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 3 - Çorluspor 1947: 1

Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 3 - Çorluspor 1947: 1Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Türkiye Kupası’nın 3. turunda Kasımpaşa, sahasında Çorluspor 1947’yi 3-1 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda Kasımpaşa, sahasında Çorluspor 1947'yi 3-1 mağlup etti.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Murathan Çomoğlu, Oğuzhan Yazır
Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Ahmet Salih Arıcı (Muhammed Emin Bektaş dk. 85), Ahmet Taha Dağbaşı, Jakob Jessen, Atakan Müjde (Elson Mendes dk. 68), Marcus Rafferty (Mortadha Ben Ouanes dk. 55), Fousseni Diabate (Ali Yavuz Kol dk. 68), Emirhan Boz (Ömer Bayram dk. 85), Thiemoko Diarra, Sercan Deniz, Güven Yalçın
Yedekler: Ege Albayrak, Matei Cristian Ilie, Ayberk Karapo, Jesuran Rak-Sakyi, Sinan Alkaş
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Çorluspor 1947: Ahmet Pekgöz, Muharrem Doğan, Recep Yemişci (Yılmaz Ceylan dk. 78), Furkan Özyapı, Mahsun Çapkan, Batuhan Ekinci, Recai Efe Kaygusuz (Ali Han Tunçer dk. 67), Anıl Hekimoğulları, Metin Can Cici
Yedekler: Ahmet Pekgöz, Muharrem Doğan, Mahsun Çapkan, Batuhan Ekinci, Anıl Hekimoğulları
Teknik Direktör: Cihan Erdil
Goller: Thiemoko Diarra (dk. 45+1), Sercan Deniz (dk. 60), Ali Yavuz Kol (dk. 82) (Kasımpaşa), Yusuf Kaplan (dk. 56) (Çorluspor 1947)
Sarı kartlar: Atakan Müjde, Fousseni Diabate, Emirhan Boz, Sercan Deniz (Kasımpaşa)