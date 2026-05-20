Ziraat Türkiye Kupası finalini Halil Umut Meler yönetecek
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcıları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran, dördüncü hakem ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.
Konyaspor ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde cuma günü Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi final maçının hakemleri açıklandı. Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duran yapacak. Dördüncü hakem ise Adnan Deniz Kayatepe olacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı