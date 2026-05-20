Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor-Konyaspor finalini hakem Halil Umut Meler yönetecek

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Bersan Duran üstlenecek.

Final müsabakasının dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
