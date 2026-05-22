Futbol: Ziraat Türkiye Kupası finali

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 önde tamamladığı ilk yarıda Onuachu'nun 17. dakikadaki golüyle üstünlük sağladı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duran

Trabzonspor: Onana, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muci, Augusto, Onuachu

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Han Göngördü, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç, Enis Bardhi, Gonçalves, Muleka

Gol: Dk.17 Onuachu (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Uğurcan Yazğılı, Dk. 45+5 Jevtovic (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 45 Bouchouari, Dk. 45+4 Savic (Trabzonspor)

10. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Muçi'nin sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

17. dakikada Trabzonspor golü buldu. Pina'nın sağ kanattan ortasına hareketlenen Onuachu'nun kale önünde bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

19. dakikada ceza sahası dışında oluşan karambolde topu önünde bulan Zubkov'un sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Han Güngördü güçlükle kurtardı. Dönen topu, yeşil-beyazlı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

25. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Uğurcan Yazğılı'nın sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Enis Bardhi'nin bekletmeden vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin
