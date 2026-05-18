Ziraat Türkiye Kupası finalinin biletleri satışa sunuldu

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor'un 22 Mayıs Cuma günü karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası finalinin biletleri satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri, "passo.com.tr" ve "Passo Mobil Uygulama" üzerinden satın alınabilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları 1000 ve 2000 lira olarak belirlendi.