Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının tarih ve saatlerini açıkladı. Müsabakalar 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı şöyle:
21 Nisan Salı
20.30 Konyaspor - Fenerbahçe
22 Nisan Çarşamba
20.30 Galatasaray - Gençlerbirliği
23 Nisan Perşembe
18.45 Samsunspor - Trabzonspor
20.30 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı