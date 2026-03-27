Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının tarih ve saatlerini açıkladı. Müsabakalar 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı şöyle:

21 Nisan Salı

20.30 Konyaspor - Fenerbahçe

22 Nisan Çarşamba

20.30 Galatasaray - Gençlerbirliği

23 Nisan Perşembe

18.45 Samsunspor - Trabzonspor

20.30 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi

Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor

Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Yorumu size bırakıyoruz!
Vedat Muriqi'den A Milli Takımımız hakkında açıklama: Zayıf noktalarını biliyoruz

Vedat Muriqi'den Türkiye hakkında iddialı sözler
Sevgilisi tarafından terk edilen kadının paylaşımı olay oldu

Sevgilisi tarafından terk edilen genç kızın paylaşımına bakın

Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor

Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi

İşte Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı

TSK’dan ihraç edilen bir teğmen hakkında daha karar çıktı