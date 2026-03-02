Haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında yarın düzenlenecek maçların hakemleri açıklandı. Fethiyespor ile Fatih Karagümrük, İstanbulspor ile Boluspor ve Alanyaspor ile Galatasaray gibi önemli karşılaşmaların hakemleri belirlendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yarınki maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

13.00 Fethiyespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Burak Olcar

15.30 İstanbulspor- Boluspor : Asen Albayrak

20.30 Corendon Alanyaspor- Galatasaray : Çağdaş Altay

20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor: Ozan Ergün

Kaynak: AA / Süha Gür
