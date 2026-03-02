Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında yarın düzenlenecek maçların hakemleri açıklandı. Fethiyespor ile Fatih Karagümrük, İstanbulspor ile Boluspor ve Alanyaspor ile Galatasaray gibi önemli karşılaşmaların hakemleri belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yarınki maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
13.00 Fethiyespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Burak Olcar
15.30 İstanbulspor- Boluspor : Asen Albayrak
20.30 Corendon Alanyaspor- Galatasaray : Çağdaş Altay
20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor: Ozan Ergün
Kaynak: AA / Süha Gür