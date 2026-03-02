Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yarınki maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

13.00 Fethiyespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Burak Olcar

15.30 İstanbulspor- Boluspor : Asen Albayrak

20.30 Corendon Alanyaspor- Galatasaray : Çağdaş Altay

20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor: Ozan Ergün