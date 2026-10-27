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Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi 4 Kasım'da 54 takımla yapılacak

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Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, 4 Kasım Çarşamba saat 14.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Kura çekimine 3. eleme turunu geçecek 36 takım ve 4. turdan itibaren dahil olacak 18 takımla toplam 54 takım katılacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, 4 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre kura çekimi, 4 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımıyla TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

Kura çekimine, 3. eleme turunu geçecek 36 takım ve 4. turdan itibaren dahil olacak 18 takımla birlikte toplam 54 takım katılacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu müsabakaları 1, 2 ve 3 Aralık'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Kaynak: AA
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