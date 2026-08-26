Haberler

TFF'den Türkiye Kupası'nda yabancı kuralı değişikliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF, Ziraat Türkiye Kupası 2026-2027 sezonunda Süper Lig'deki 10+4 yabancı kuralını uygulamayacak. Kulüpler, ligde kadroya yazamadıkları yabancı veya milli takımda oynama uygunluğuna sahip futbolcuları da kupada oynatabilecek. Ancak maç listesine en fazla 14 yabancı yazılabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası 2026-2027 sezonu "yabancı uyruklu futbolcu" statüsünü değiştirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig kulüplerinin lig maçları kapsamında A takım listesine yazamadıkları A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcu ve/veya yabancı uyruklu futbolcuları da Türkiye Kupası müsabakalarında oynatabileceğini duyurdu.

Alınan karar doğrultusunda Trendyol Süper Lig'deki 10+4 yabancı futbolcu kuralı, Ziraat Türkiye Kupası'nda uygulanmayacak ve kulüpler belirlediği 14 yabancı oyuncuyu yaşı fark etmeksizin oynatabilecek.

Açıklamada, "Trendyol Süper Lig kulüpleri tarafından müsabaka isim listesine 14'den fazla yabancı uyruklu futbolcu yazılamaz." bilgisi de verildi.

Kaynak: AA
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak

ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, hemen açıklama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan ayrılan Icardi ortada kaldı

Bir zamanlar kraldı, şimdi ortada kaldı

Avcılar’da koltukta uzandığı sırada iş makinesi dairenin duvarını yıktı

Koltukta uzandığı sırada iş makinesi dairenin duvarını yıktı
Şezlong kavgasında kadınların başörtüsünü hedef almıştı! Saldırgan kadının hapsi istendi

Görüntülere tepki yağmıştı! Bu rezillik cezasız kalmayacak
SDG'nin feshi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan 3 dilde mesaj

Tarihi gelişmeye Kılıçdaroğlu sessiz kalmadı! 3 dilde mesaj
Tatilden dönen Rus yolcu uçakta hayatını kaybetti

Bulutların üzerinde başlayan fenalık ölümle bitti
Alkollü Rus müşterinin talebi kuryeyi şaşkına çevirdi

Alkollü Rus müşterinin talebi kuryeyi şaşkına çevirdi
Yabancı kuralı değişti! İşte yeni düzenleme

Yabancı kuralı değişti! İşte yeni düzenleme