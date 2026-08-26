TFF'den Türkiye Kupası'nda yabancı kuralı değişikliği
TFF, Ziraat Türkiye Kupası 2026-2027 sezonunda Süper Lig'deki 10+4 yabancı kuralını uygulamayacak. Kulüpler, ligde kadroya yazamadıkları yabancı veya milli takımda oynama uygunluğuna sahip futbolcuları da kupada oynatabilecek. Ancak maç listesine en fazla 14 yabancı yazılabilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası 2026-2027 sezonu "yabancı uyruklu futbolcu" statüsünü değiştirdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig kulüplerinin lig maçları kapsamında A takım listesine yazamadıkları A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcu ve/veya yabancı uyruklu futbolcuları da Türkiye Kupası müsabakalarında oynatabileceğini duyurdu.
Alınan karar doğrultusunda Trendyol Süper Lig'deki 10+4 yabancı futbolcu kuralı, Ziraat Türkiye Kupası'nda uygulanmayacak ve kulüpler belirlediği 14 yabancı oyuncuyu yaşı fark etmeksizin oynatabilecek.
Açıklamada, "Trendyol Süper Lig kulüpleri tarafından müsabaka isim listesine 14'den fazla yabancı uyruklu futbolcu yazılamaz." bilgisi de verildi.