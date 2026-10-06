Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Somaspor yarın Alanya 1221'i ağırlayacak

ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda yarın Ege ekipleri sahne alacak. Kupada Somaspor evi Nazım Yavuz Stadı'nda saat 14.00'te Alanya 1221'i ağırlayacak. 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta yine Biga'da rakip olan Bigaspor ile Balıkesirspor, İlyas Bayram Stadı'nda saat 14.30'da bu kez kupada kozları payşalaşacak. Ligde Bigaspor'un geçen cumartesi günü Balıkesir'i 3-2 yendiği maçın ardından stat dışında iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşanmıştı.

Yine saat 14.30'da başlayacak karşılaşmalarda Söke 1970 SK ile Ayvalıkgücü Belediyespor, Gemlik Sümerbey ile de Uşakspor rakip olacak. Gaziemir Spor ise saat 15.00'te Fethiyespor'u Bornova Stadı'nın zemini bakımda olduğu için Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ağırlayacak. Tek maçlı eleme sistemine göre oynanacak bu turda rakiplerini normal sürede veya eşitlik halinde uzatmalar ile gerekirse seri penaltılarda yenen takımlar kupada yollarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı