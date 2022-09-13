Ziraat Türkiye Kupası 1. tur eleme maçında ortalık karıştı

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur eleme maçında Serhat Ardahan Spor - Kars 36 Spor karşı karşıya geldi. Maçın kazananı 4-2'lik skorla Kars 36 Spor oldu. Bol gollü geçen maçın içerisinde oyuncular arasında çıkan tartışma çok büyük bir kavgaya dönüştü.