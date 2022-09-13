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Ziraat Türkiye Kupası 1. tur eleme maçında ortalık karıştı

Spor Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur eleme maçında ortalık karıştı

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur eleme maçında Serhat Ardahan Spor - Kars 36 Spor karşı karşıya geldi. Maçın kazananı 4-2'lik skorla Kars 36 Spor oldu. Bol gollü geçen maçın içerisinde oyuncular arasında çıkan tartışma çok büyük bir kavgaya dönüştü.

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur eleme maçında karşı karşıya gelen Serhat Ardahan Spor - Kars 36 Spor maçının 52. Dakikası meydana gelen pozisyon sonrası ortalık karıştı. Ardahan Spor oyuncusu Erhan Çınar ikinci sarıdan kırmızı kart yiyerek oyun dışı kaldı. Kırmızı kart gören Çınar, yerde yatan Kars 36 Sporlu futbolcunun kafasına tekme attı.

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda ortalık karıştı

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Çıkan kavganın ardından sahaya Polis indi. Başka oyuncuya ise yumruk atan Erhan Çınar, yaptığı hareketler sonrası sosyal medyada büyük tepki topladı.

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda ortalık karıştı

Haberler.com / Elif Sıla - Spor

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