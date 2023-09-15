Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu Kura Çekimi Yapılacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kura çekimi 19 Eylül Salı günü yapılacak. Kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 11.00'de Riva'daki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Bu turda 14 BAL takımı ve 48 TFF 3. Lig takımı olmak üzere toplam 62 takım mücadele edecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kura çekiminin 19 Eylül Salı günü yapılacağı bildirildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 11.00'de Riva'daki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.
Bu turda kupa müsabakalarına, ön eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 14 Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı ve TFF 3. Lig'den 48 takım olmak üzere toplam 62 takım katılacak.
Kaynak: AA / Spor