Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu Kura Çekimi Yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kura çekimi 19 Eylül Salı günü yapılacak. Kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 11.00'de Riva'daki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Bu turda 14 BAL takımı ve 48 TFF 3. Lig takımı olmak üzere toplam 62 takım mücadele edecek.