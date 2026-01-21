Haberler

Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında Ziraat Bankkart, İtalyan kulübü Trentino Itas'ı setlerde 3-0 yenerek gruptaki 3. galibiyetini aldı. Maç 89 dakika sürdü ve set skorları 25-15, 33-31, 25-22 olarak belirlendi.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Pawel Burkiewicz (Polonya)

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Vahit Emre Savaş, Abdel-Aziz, Clevenot, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Kooy, Burakhan Tosun)

Trentino Itas: Ferragut, Sbertoli, Bartha, Michieletto, Faure, Gualberto (Laurenzano, Torwie, Bristot, Fernandez)

Setler: 25-15, 33-31, 25-22

Süre: 89 dakika (21, 37, 31)

CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında Ziraat Bankkart, sahasında İtalyan kulübü Trentino Itas'ı 3-0 mağlup etti.

Ziraat Bankkart, grupta 3'te 3 ile yoluna devam ederken İtalyan temsilcisi ilk mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
