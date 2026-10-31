Ziraat Bankkart, SMS Grup Efeler Ligi'nde Alanya Belediyespor'u deplasmanda 3-2 yendi

Ziraat Bankkart, SMS Grup Efeler Ligi'nde Alanya Belediyespor'u deplasmanda 3-2 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşma 138 dakika sürerken setler 25-19, 19-25, 27-25, 25-27 ve 7-15 sonuçlandı.
Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: Yavuz Akdemir, Sevilay Gezer Boyacı
ON Hotels Alanya Belediyespor : Shchytkov, Hetman, Yusuf Bakır, Gutierrez, Onur Günaydın, Emir Öztürk (Zeka Çağatay Kır, Ulaş Onur Topbaşlı, Mustafa Selçuk Uyar, Enes Atlı, Ahmetcan Büyükgöz, Hamza İsmail Yılmazçelik)
Ziraat Bankkart: Toniutti, Clevenot, Burakhan Tosun, Erhan Hamarat, Efe Bayram, Gladyr (Berkay Bayraktar, Nimir, Hilmi Şahin, Ahmet Tümer, Vahit Emre Savaş,
Setler: 25-19, 19-25, 27-25, 25-27, 7-15
Süre: 138 dakika (31, 25, 34, 34, 14)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.