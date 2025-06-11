Ziraat Bankkart, Polonyalı Smaçör Tomasz Fornal'ı Transfer Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımında oynayan 2 metre boyundaki smaçör Tomasz Fornal'ı kadrosuna kattı. Fornal, saha içindeki liderliği ve etkili performansıyla yeni sezonda takımın önemli oyuncularından biri olacak.

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, Polonyalı smaçör Tomasz Fornal'i transfer etti.

Kulüp, Polonya'da Jastrzebski Wegiel takımının formasını giyen 2 metre boyundaki smaçör Fornal'in kadroya katıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Saha içindeki liderliği, güçlü servisleri ve etkili smaçlarıyla dikkati çeken yıldız oyuncu, yeni sezonda Ziraat Bankkart'ın en büyük kozlarından biri olacak. Kariyeri boyunca gösterdiği istikrarlı performansla adından sıkça söz ettiren Tomasz Fornal, hem kulüp düzeyinde hem de milli takımda elde ettiği başarılarla tanınıyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elizabeth Hurley'den cesur kutlama! 60 yaşına çıplak girdi

Ünlü oyuncudan cesur kutlama! Yeni yaşına çıplak girdi
Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit

Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor

Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Tepkiler üzerine harekete geçildi
Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor

Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor
Savaşın izlerini silecek hamle! İkinci el araçlar tırlarla Suriye'ye taşınıyor

Suriye'de savaşın izlerini silecek dev bir adım daha
Togg T10F yollara çıkmaya hazırlanıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'un yeni modeli yollara çıkıyor! İşte beklenen satış fiyatı
Yeni aldıkları elektrikli araçla hız denemesi yaparken hayatlarının şokunu yaşadılar

Yeni aldıkları elektrikli aracı test ederken büyük bir şok yaşadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.