Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 3-1 Mağlup Ederek İlerledi

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin düzenlediği Ankara Cumhuriyet Kupası'nda Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 3-1'lik skorla geçerek bir üst tura yükseldi. Maçta setler 16-25, 19-25, 25-22 ve 15-25 şeklinde sonuçlandı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Cumhuriyet Kupası ilk tur maçında Efeler Ligi'nin takımlarından Halkbank ile Ziraat Bankkart karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-1'lik skorla Ziraat Bankkart kazandı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Halkbank: Ulaş Kıyak, Yiğit Hamza Aslan, Yunus Emre Tayaz, Yoandy Leal Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Tsvetan Sokolov, Volkan Döne (L), Arda Bostan, Umut Özdemir, Ertuğrul Gazi Metin, Marek Sotola, Berk Dilmenler, Brodie Hofer, Deniz Alp Altun

Başantrenör: Radostin Stoytchev

Ziraat Bankkart: Tomasz Fornal, Emre Savaş, Nimir Abdel Aziz, Trevor Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Berkay Bayraktar (L), Ahmet Karataş, Hilmi Şahin, Özgür Akbaba, Jokela Joonas, Burakhan Tosun, Aykut Gedik, Buğra Bayrak

Başantrenör: Mustafa Kavaz

Setler: 16-25, 19-25, 25-22, 15-25

Süre: 101 dakika (23, 25, 30, 23) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
