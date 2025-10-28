Ziraat Bankkart, Gebze Belediyespor'u Deplasmanda 3-1 Yendi
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmandaki karşılaşmada Gebze Belediyespor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Maç setleri 28-26, 15-25, 17-25 ve 19-25 sonuçlandı.
Salon: Gebze
Hakemler: Sadettin Deneri, Serap Kuka
Gebze Belediyespor: Kemal Kayhan, Tervaportti, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Bahov, Suarez (Selim Kalaycı, Metin Durmuş, Taner Kabakçı, Semih Çelik, Kadir Gürkan Uz, Kaan Atmaca)
Ziraat Bankkart: Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Nimir, Clevenot, Fornal (Berkay Bayraktar)
Setler : 28-26, 15-25, 17-25, 19-25
Süre: 140 dakika
Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Spor