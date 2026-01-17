Haberler

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 15. haftasında lider Ziraat Bankkart, sahasında Gebze Belediyespor'u setlerde 25-22, 25-15, 25-21'lik skorlarla 3-0 yenmeyi başardı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Yıldıray Turan

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Vahit Emre Savaş, Abdel-Aziz, Clevenot, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar)

Gebze Belediyespor: Kemal Kayhan, Tervaportti, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Suarez, Bahov (Semih Çelik, Metin Durmuş, Berk Dilmenler, Kaan Atmaca, Furkan Aydın, Kadir Gürkan Uz)

Setler: 25-22, 25-15, 25-21

Süre: 78 dakika

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 15. haftasında lider Ziraat Bankkart, sahasında Gebze Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
