Ziraat Bankkart, Fenerbahçe'yi Finalde Mağlup Ederek Şampiyon Oldu
2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek şampiyonluk ipini göğüsledi. Maç Malatya Orduzu'nda gerçekleşti.
Salon: Malatya Orduzu
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Furkan Salduz
Fenerbahçe Medicana: Yiğit Gülmezoğlu, Marko Matic, Fabian Drzyzga, Adis Lagumdzija, Earvin Ngapeth, Barthelemy Chinenyeze, Burutay Subaşı (L) (Halit Kurtuluş, Mirza Lagumdzija, Galves, N'Gapeth)
Ziraat Bankkart: Nimir, Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Fornal, Vahit Emre Savaş, Berkay Bayraktar(L), (Burakhan Tosun)
Setler: 19-25, 25-22, 25-18, 25-17
Süre: 102 dakika (25, 27, 27, 23) - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor