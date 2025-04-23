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Ziraat Bankkart, Efeler Ligi Final İlk Maçında Galatasaray'ı 3-0 Yendi

Ziraat Bankkart, Efeler Ligi Final İlk Maçında Galatasaray'ı 3-0 Yendi
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Efeler Ligi play-off final etabının ilk maçında Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Setler 25-19, 25-21 ve 26-24 sonuçlandı.

Efeler Ligi play-off final etabının ilk maçında Ziraat Bankkart, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 25-19, 25-21 ve 26-24 setlerle 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 26 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

Salon: TVF Ziraat Bankkart Voleybol

Hakemler: Yavuz Akdemir, Meryem Tekol Pelenk

Ziraat Bankkart: Anderson, Maat, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Clevenot, Berkay Bayraktar (L)

Galatasaray HDI Sigorta: Atanasov, Kovar, Ahmet Tümer, Patry, Arslan Ekşi, Muzaffer Yönet, Cardoso, Oğuzhan Karasu, Doğukan Ulu, Zaytsev, Caner Ergül (L), Hasan Yeşilbudak (L)

Setler: 25-19, 25-21, 26-24

Süre: 1 saat 38 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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