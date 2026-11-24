Ziraat Bankkart, deplasmanda Onikişubat Belediyespor'u 3-0 yenerek ligde 9'da 9 yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Bankkart, Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası nedeniyle erken oynanan SMS Grup Efeler Ligi 10. hafta maçında deplasmanda Akedaş Onikişubat Belediyespor'u 3-0 yendi. Ziraat Bankkart ligde 9'da 9 yaparken, Onikişubat Belediyespor 8. maçında 6. mağlubiyetini aldı.
Salon: Merkez 1
Hakemler: Recep Karakoç, Fatih Yayla
Akedaş Onikişubat Belediyespor: Gomez, Moreira, Atakan Topal, Necmi Tokatlıoğlu, Hamacher, Hacı Şahin (Ali İhsan Heper, Burak Çevik, Arda Bostan)
Ziraat Bankkart: Gladyr, Hilmi Şahin, Ishikawa, Burakhan Tosun, Nimir Abdelaziz, Efe Bayram (Berkay Bayraktar, Ahmet Karataş, Erhan Hamarat, Eray Kursav)
Setler: 19-25, 20-25, 16-25
Süre: 88 dakika
Ziraat Bankkart, Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası takvimi nedeniyle erken oynanan SMS Grup Efeler Ligi 10. hafta maçında, deplasmanda Akedaş Onikişubat Belediyespor'u 3-0 yendi.
Ligin son şampiyonu Ziraat Bankkart, 9'da 9 yaptı. Onikişubat Belediyespor ise 8. karşılaşmasında 6. mağlubiyetini yaşadı.