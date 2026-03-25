Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek finali

Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, Polonya'da oynanan CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Asseco Resovia'yı 3-0 yenerek rövanş öncesi avantaj sağladı.

Salon: RCWS Podpromie

Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Ari Jokelainen (Finlandiya)

Asseco Resovia: Janusz, Louati, Poreba, Butryn, Szalpuk, Demyanenko (Zatorski, Nowak, Shoji, Cebulj, Bucki, Vasina)

Ziraat Bankkart: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Nimir Abdelaziz, Clevenot (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun)

Setler: 21-25, 23-25, 20-25

Süre: 86 dakika

Geçen yıl CEV Kupası finalindeki iki karşılaşmada da yendiği Asseco Resovia'yı bir kez daha mağlup eden Ziraat Bankkart, 31 Mart'ta Ankara'da yapılacak rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Eşleşmeyi kazanan taraf, 16-17 Mayıs tarihlerinde İtalya'nın Torino kentinde düzenlenecek 2026 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne yükselecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
