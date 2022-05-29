"Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası" heyecanlı geçti - Haberler

Foça'da düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası'nın birinci gününde kulüpler arası yarışma tamamlandı. 12 ilden 28 takım ve toplamda 112 sporcunun katıldığı yarışma heyecanlı geçti.

"Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası", İzmir Foça'da gerçekleştirildi. İlk gün düzenlenen kulüpler arası yarışmada 12 ilden 28 takım ve toplamda 112 sporcu katıldı. Şampiyonada ilk defa bir kadın takımı müsabakalara katıldı. Takım puanlarında ilk 3 sırayı alan takımlara madalya ve kupa verildi. Puanlamada birinci Aydın-Kuşadası Ada Sualtı Sporları Kulübü, ikinci Ankara-Başkent Su Sporları Kulübü ve üçüncü de Balıkesir- Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü oldu. Sporcular bireysel olarak aldıkları yüzdelik puanla sıralandı. Sıralamada ilk 16 sporcu bugün yapılması planlanan 'Bireysel Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

İlk kez kadınlardan oluşan takım yarıştı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyon Başkanı Oğuz Aydın, "Bugün kulüpler arası yarışmamızı tamamladık. 112 sporcunun katıldığı bu yarışmada Türkiye'nin en iyi sporcuları yarıştı. Bugün ve bir ilke daha imza attık ve 4 kadın yarışmacımız zıpkınla balık avı yarışmasına katıldı. Müsabakada dereceye girenler 11 Eylül 2022 tarihinde Tunus'ta yapılacak 'Dünya Şampiyonası'na katılacaklar" dedi. Kadın Antrenör Elçin Güner, "Kadın takımı ile birlikteyiz. Kadın takımı resmi bir şekilde lisanslarını alarak antrenör ile birlikte takımlar arasında yarışmaya dahil oldu" diye konuştu. Kadın sporcu Berivan Şimşek, "Bu spora yaklaşık 5 yıldır gönül veriyorum. 3 yıldır profesyonel olarak devam ediyorum. İlk başlarda sadece yazın dalış yapıyordum fakat artık yaz-kış fark etmeden dalabiliyorum. Balık tutmak, deniz aşığı olmak çok güzel bir şey. Kadınlar takımını kurduk, bunun için de gururluyuz" sözlerine yer verdi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor