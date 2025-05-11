Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var

Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin bir şartı var
Gündem yaratacak iddia: PKK beklenen açıklamayı bugün 13.00'te yapacak

PKK beklenen açıklamayı bugün yapacak! Saat de verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal Anneler Günü mesajı
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor

Bazı memurluklara yaş sınırı geliyor

Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim'de gerçekleştirilen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası sona erdi. Kadınlarda Gelişim Üniversitesi, erkeklerde ise Ada Sualtı Spor Kulübü birinci oldu.

Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarındaki Güllük Körfezi'nde gerçekleştirdiği Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 24 spor kulübünün 27 takım mücadele etti.

Toplam 108 sporcu, botlarla yarışma bölgesine açılarak 5 saat boyunca tek nefes dalışlarla en yüksek puanı getiren balıkları yakalamaya çalıştı. Altınkum Plajı'ndaki Didim Belediyesi park alanında yapılan tartı işlemleri sonrasında takımlar sıralaması belli oldu.

Kadınlarda Gelişim Üniversitesi Spor Kulübü, erkeklerde Ada Sualtı Spor Kulübü birinciliğe ulaştı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8'inci kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu

Suç kaydını gören polis ehliyetine 2060 yılına kadar el koydu
Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar

Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü

Tunceli'de 85 yaşındaki kadının bahçesine "servet" yağdı
Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aileden infaz kararı iddiası

Dayısının istismar edip kuyuya attığı Nagihan için kan donduran iddia
Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz

Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.