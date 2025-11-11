Haberler

Zeynepsu Yünlü, Tokyo 2025'te Türkiye'yi Temsil Edecek
Güncelleme:
Antalyalı milli tenisçi Zeynepsu Yünlü, İşitme Engelliler Milli Takımı'na seçilerek 2025'te Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecektir. Genç yetenek, milli takım kampında hazırlıklarını sürdürüyor.

Antalyalı milli tenisçi Zeynepsu Yünlü, İşitme Engelliler Milli Takımı'na seçilerek 15-26 Kasım 2025 tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi tenis branşında temsil edecek.

16 yaşındaki sporcu, Ankara'daki milli takım kampında hazırlıklarını sürdürüyor. Kampı ziyaret eden Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel ile Türkiye Tenis Federasynu Başkanı Şafak Müderrisgil, genç yeteneğe başarılar diledi.

Zeynepsu Yünlü, 2024'te düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Tenis Şampiyonası'nda partneriyle gümüş madalya kazanarak milli takıma yükselme başarısı göstermişti.

Türkiye, Tokyo 2025 Olimpiyat Oyunları'na 24 branşta 186 sporcuyla katılacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
