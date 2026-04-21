Milli tenisçi Zeynep Sönmez, dünya 67'nciliğine yükselerek kariyer rekoru kırdı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasındaki en yüksek derecesini elde ederek 67'nci sıraya yükseldi. Stuttgart Açık Turnuvası'nda gösterdiği başarılı performansla 12 basamak birden atladı.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 67'nciliğe yükseldi.

Zeynep, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) haftalık güncellenen klasmanında 12 basamak birden atladı.

Geçen hafta WTA 500 düzeyindeki Stuttgart Açık Turnuvası'nda elemelerden gelerek ana tabloda son 16'ya kalan 23 yaşındaki sporcu, böylece kariyer rekorunu kırdı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
Gülistan Doku soruşturmasında Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı

Gülistan Doku soruşturmasında kilit isim için çember daralıyor
Hürmüz'de gerginlik zirvede! İran gemisi ABD ablukasını deldi

Hürmüz'de gerginlik zirvede! ABD ablukası bir kez daha delindi
El Salvador'da MS-13 çetesinin 500 üyesi hakkındaki toplu dava başladı

Ülke tarihi davaya kilitlendi! Binlerce cinayet, on binlerce suç...
Böyle evlat olmaz olsun! Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti

Bir insan babasına bunu nasıl yapar? Böyle evlat olmaz olsun

Çocuk parkında akılalmaz görüntü: Herkesin gözü önünde öldürdüğü kediyi pişirmeye çalıştı!

Herkesin gözü önünde öldürdüğü kediyi pişirmeye çalıştı!
Hürmüz'de gerginlik zirvede! İran gemisi ABD ablukasını deldi

Hürmüz'de gerginlik zirvede! ABD ablukası bir kez daha delindi
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim 'Yılın hekimi' ödülünü almış

Kutsal mesleğe leke düşürdü! 2017'de aldığı ödüle bakın
Zincir markette satılan muzların görüntüsü müşterileri hayrete düşürdü

3 harfli zincir markette satılan muzlar hayrete düşürdü