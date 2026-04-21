Milli tenisçi Zeynep Sönmez, dünya 67'nciliğine yükselerek kariyer rekoru kırdı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasındaki en yüksek derecesini elde ederek 67'nci sıraya yükseldi. Stuttgart Açık Turnuvası'nda gösterdiği başarılı performansla 12 basamak birden atladı.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 67'nciliğe yükseldi.
Zeynep, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) haftalık güncellenen klasmanında 12 basamak birden atladı.
Geçen hafta WTA 500 düzeyindeki Stuttgart Açık Turnuvası'nda elemelerden gelerek ana tabloda son 16'ya kalan 23 yaşındaki sporcu, böylece kariyer rekorunu kırdı.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer