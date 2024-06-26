Zeynep Sönmez Wimbledon elemelerinde final turuna yükseldi

İngiltere'de düzenlenen sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası Wimbledon'ın elemelerinde mücadele eden Zeynep Sönmez, Sloven raket Polona Hercog'u mağlup ederek elemelerin final turuna yükseldi.

Elemelerin ilk turunda 13 numaralı seri başı, dünya 109 numarası Japon raket Mai Hontama'yı mağlup ederek elemelerin ikinci turuna yükselen Zeynep'in ikinci turda rakibi dünya eski 35 numarası Polona Hercog oldu. 1 saat 40 dakika süren karşılaşmada ilk set 6-2 Hercog'un üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci sete hızlı başlayan Zeynep 4-1 öne geçti, üst üste 3 oyun kazanan Hercog skoru 4-4'e getirdi. Zeynep ikinci seti 6-4 kazanarak maçı final setine taşıdı. Final setinde rakibine şans tanımayan Zeynep 6-0 ile final setini bitirerek elemelerin final turuna adını yazdırdı.

Zeynep'in ana tablo yolunda son rakibi elemelerin 24 numaralı seri başı Ukraynalı raket Daria Snigur olacak. Zeynep Sönmez-Daria Snigur eleme final turu karşılaşması yarın kort 14'te TSİ 13.00'te başlayacak programda ikinci maç olacak. - İSTANBUL