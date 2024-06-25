Zeynep Sönmez ve İpek Öz Wimbledon elemelerinde ikinci tura yükseldi

İngiltere'de düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın elemelerinde mücadele eden Zeynep Sönmez ve İpek Öz, ikinci tura yükseldi.

Zeynep Sönmez, Wimbledon elemelerinin ilk turunda 13 numaralı seri başı, dünya 109 numarası Japon raket Mai Hontama'yı 1 saat 9 dakika süren karşılaşmada 6-2, 6-1 yenerek elemelerin ikinci turuna yükseldi. Elemelerin ikinci turunda ise Zeynep, dünya 182 numarası Sloven tenisçi Polona Hercog ile karşılaşacak. Sönmez-Hercog karşılaşması yarın kort 15'te TSİ 13.00'de başlayacak programda dördüncü maç olacak.

İpek Öz ise Wimbledon elemelerinin ilk turunda ev sahibi ülkeden Mingge Xu'yu 1 saat 24 dakika süren karşılaşmada 6-4, 6-4 yenerek elemelerin ikinci turuna yükseldi. İpek Öz, elemelerin ikinci turunda dünya 128 numarası Macar raket Dalma Galfi ile karşılaşacak. Öz ile Galfi arasında oynanacak karşılaşma yarın kort 3'te TSİ 13.00'de başlayacak programda dördüncü maç olacak. - İSTANBUL