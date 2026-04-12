Milli sporcu Zeynep Sönmez, Porsche Tennis Grand Prix'sinde ana tabloya yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Porsche Tennis Grand Prix'sinde elemeleri geçerek ana tabloya yükseldi. Ahmet Kaplan ise Güney Kore'de düzenlenen Daegu Açık Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Milli sporcu Zeynep Sönmez, Almanya'da düzenlenen Porsche Tennis Grand Prix'sinde elemeleri geçerek ana tabloya yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Stuttgart kentinde toprak zeminde gerçekleştirilen WTA 500 düzeyindeki organizasyonda elemelerde yarıştı.

İlk eleme turunda Alman Victoria Pohle'yi 2-0 (6-3, 6-4) yenen Zeynep, final turunda da Alman rakibi Anna-Lena Friedsam'ı 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek ana tabloda mücadele etme hakkı kazandı.

Milli sporcu, ana tablodaki ilk maçında 5 numaralı seri başı, dünya 8 numarası Jasmine Paolini ile karşılaşacak.

Ahmet Kaplan, Güney Kore'de şampiyon

Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Güney Kore'de düzenlenen Daegu Açık Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Daegu kentindeki organizasyonda Ahmet Kaplan, tekler quad kategorisinde mücadele etti.

Milli sporcu, finalde Avusturyalı rakibi Jin Woodman'ı 2-0 (6-2, 6-4) mağlup ederek kariyerindeki 13. tekler quad şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak

Barış masası devrildi, Trump'tan ilk hamle geldi
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret'in kardeşi...

17 kişilik gözaltı listesi belli oldu! Kimler yok ki...
Trafik kazası geçiren kadına kimse yardım etmedi! Nedeni olaydan daha skandal

Yoldan geçenler film gibi izledi! Nedeni olaydan daha skandal
Trump'tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin

Trump'tan kafesten atlayıp yanına gelen dövüşçüye bomba sözler
Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor

Tüm şehir kenetlendi: Süper Lig'e çıkıyorlar
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret'in kardeşi...

17 kişilik gözaltı listesi belli oldu! Kimler yok ki...
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Cem Adrian'dan ilk açıklama

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü isimden ilk açıklama
ABD basını yazdı! İşte barış masasını deviren 3 neden

ABD basını manşetten duyurdu! İşte barış masasını deviren 3 neden