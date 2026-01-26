Zeynep Sönmez: "Rüya gibi bir turnuva geçirdim"

Avustralya Açık'ta 3. tura kadar yükselen milli tenisçi Zeynep Sönmez, "Benim için de çok güzel bir deneyim oldu. Rüya gibi bir turnuva geçirdim" dedi.

D Smart'ta yayınlanan Spor Ajansı programına canlı bağlantıyla katılan milli tenisçi Zeynep Sönmez, 3. tura kadar yükseldiği Avustralya Açık Turnuvası'nın ardından duygularını ve hedeflerini anlattı. Turnuvayı rüya gibi geçirdiğini ifade eden Sönmez, "Benim için de çok güzel bir deneyim oldu. Yıla böyle başlamak çok güzeldi, atmosfer çok güzeldi. Rüya gibi bir turnuva geçirdim diyebilirim. O yüzden çok mutluyum" cümlelerine yer verdi.

"Her maçın kendi hikayesi var"

İlk turda dünya çapında önemli bir rakibi olan 11. sıradaki Ekaterina Alexandrova'yı mağlup etmesini değerlendiren milli tenisçi, "Daha önce oynadığım bir oyuncuydu. O yüzden biraz tanıyordum kendisini. Çok da iyi bir oyuncu. Onunla kortta olabilmek çok güzeldi. Her maçın kendi hikayesi var. O yüzden bir önceki oynadığımız maçtan tecrübelerimi aldım ve yapmam gerekenler, yapmamam gerekenleri daha net biliyordum. İyi bir maçtı, çok çekişmeli bir maçtı" diye konuştu.

Sönmez, turnuvada maç sırasında fenalaşan top toplayıcı kıza yardım etmesi ile ilgili de, "Avustralya o gün çok sıcaktı. Olay benim kortumda yaşandı. Ayrıca benim tarafımdaydı o top toplayıcı da. Kim benim yerimde olsa aynı şeyi yapacağını düşünüyorum. Orada kendini çok da iyi hissetmediğini gördüm, ayakta duramıyordu. Kenara doğru yürürken tamamen bayıldı. Sonra oturttuk şu an gayet iyi" ifadelerini kullandı.

"Enerji çok güzeldi benim için"

Putintseva ile 3. turda oynadığı maçı kaybetmesine rağmen ayakta alkışlanan ve o maçtaki atmosfer üzerine gelen soruya da yanıt veren Zeynep Sönmez, "Çok güzel bir atmosfer vardı benim için. Putintseva için de zorlu bir atmosfer olduğunun hepimiz farkındaydık. Ben onun davranışları için konuşamam. Bu benim için doğru olmaz. Kendi açımdan mükemmel atmosfer vardı. Çok keyif aldım. Hiç kendimi yalnız hissetmedim. Gerçekten enerji çok güzeldi benim için" değerlendirmesinde bulundu.

Maç sonrasında rakibiyle soyunma odasında karşılaştıklarını belirten Sönmez, "Putintseva ile maçtan sonra soyunma odasında görüştük, yani denk geldik ve bana 'Çok iyi oynadın. Bence çok yakın zamanda çok daha yüksek yerlere geleceksin. Senle oynarken çok zorlandım' gibi bir yorum yaptı. Ben de teşekkür ettim" dedi.

"Sporcu olmak tam zamanlı bir iş"

Yoğun turnuva temposu nedeniyle Türkiye'ye çok sık gelemediğini ifade eden Zeynep Sönmez, "Çok az Türkiye'ye gidebiliyorum maalesef. Hem maalesef hem de işimi yapabildiğim için mutluyum. İkisi beraber çok dolu geçiyor. Genelde erken yatmam ve erken kalkmam gerekiyor. Beslenmeme dikkat etmen gerekiyor. Dinlenmem de antrenman kadar önemli çünkü her şey bir bütün aslında. Hepsine dikkat ederek hareket etmeye çalışıyorum. Çoğu zaman seyahat ediyorum. Bol su tüketimine dikkat ediyorum. Vücudumun da ödem yapmaması için dikkat ediyorum. Aslında sporcu olmak tam zamanlı bir iş. Her şeye dikkat etmeniz vücudunuza zihninize iyi bakmanız gerekiyor. Çünkü seyahat ettikten sonra da yorgun olsak da dinlenme şansımız olmuyor. Hep performans sergilemek zorundayız. O yüzden sağlığıma ekstra dikkat etmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Tenisin zorluk derecesine de değinen milli sporcu, şunları söyledi:

"Tenisin kendi içinde bir sürü zorluğu var. Diğer sporlar hakkında konuşursam doğru olmaz. Çünkü içeride neler olduğunu bilemiyorum ama kesinlikle tenis kolay sporlardan biri diyemem. En zor sporlardan biri bence."

"Favori zeminim sert kort"

Zemin tercihi sorusuna da yanıt veren Sönmez, sert kortun kendisi için ayrı bir yeri olduğunu belirtti. Sönmez, "Çimde oynamayı seviyorum ama bence favori zeminim sert kort. Çünkü sert kortta büyüdüm. İstanbul'da genelde antrenmanlarımı küçükken hep sert kortta yapıyordum. O yüzden en alışık olduğum kort sert zemin" açıklamasını yaptı.

Maç öncesi rutinlerinden de bahseden milli sporcu, özel totemlerinin olmadığını söyledi. Zeynep, "Totemlerim yok. Müzik dinlerim, ısınırım. Böyle rahat rahat uzun uzun ısınmayı tercih ederim" diye konuştu.

"Yılın ilk hedefi olarak ilk 100'e geri dönmek istiyordum"

İlk 100'e yeniden girmenin kariyerine katkısını da anlatan Zeynep Sönmez, "İlk 100'e girmemin şöyle bir katkısı var. Bazı turnuvalarda ana tablo hakkı oluyor. Bu güzel bir şey. Yılın ilk hedefi olarak ilk 100'e geri dönmek istiyordum. Bunu başarmış olduk. Şimdiki hedef en yüksek sıralamamın üstüne çıkmak ama genel olarak benim hep dediğim bir şey var kortta olmaktan keyif almak istiyorum"

Yakın dönem turnuva planını da paylaşan milli tenisçi, "Büyük ihtimal Abu Dabi olacak. O olmazsa da Doha olacak. En son oynadığım turnuvadan daha iyi oynamak istiyorum" dedi.

Genç sporculara da mesaj gönderen Sönmez, "Kesinlikle bol bol keyif alsınlar kortta olmaktan. Sonuçtan bağımsız eğlenmeye çalışsınlar. Kendilerinin en iyi versiyonu olmaya çalışsınlar. Kesinlikle pes etmesinler. Hayalleri varsa onların peşinden gitsinler. Kendilerine inansınlar" ifadelerini kullandı.

"Zihnine hükmeden bedenine de hükmeder"

Zeynep Sönmez, son olarak kitap okuma konusundaki motivasyonunu şu sözlerle anlattı:

"Okuduğum bir kitap vardı. Orada altını çizdiğim bir kaç yer vardı. Maçta bana yardımcı olabileceğini düşündüm. Altını çizdiğim yerleri okudum ve ben hep şunu söylerim; 'Zihnine hükmeden bedenine de hükmeder' Mümkün olduğunca zihinsel olarak da psikolojik olarak da yaşayacağım şeylere kendimi hazırlıyorum." - İSTANBUL