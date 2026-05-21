Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ın ilk turunda Daria Kasatkina ile eşleşti
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) ana tablodan katılacak Zeynep Sönmez'in ilk turdaki rakibi Daria Kasatkina oldu.
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Zeynep Sönmez, 24 Mayıs Pazar günü başlayacak ana tablo mücadelesinin ilk turunda, dünya 62 numarası Daria Kasatkina ile eşleşti.
Dünya sıralamasında 59'unculuğa yükselen Zeynep, "en iyi dereceye sahip Türk tenisçi" ünvanını almıştı.
Milli tenisçi, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta 3. tura çıkarak dikkatleri üzerine çekmişti.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar