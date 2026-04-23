Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta çiftlerde ikinci turda
Milli sporcu Zeynep Sönmez, İspanya'da düzenlenen Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda Filipinli partneri Alexandra Eala ile çiftlerde ikinci tura yükseldi. İlk turda Tayvanlı ve Macar rakipleri 6-2'lik skorla mağlup ettiler.
Milli sporcu Zeynep Sönmez, İspanya'da düzenlenen Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda Filipinli partneri Alexandra Eala ile çiftlerde ikinci tura yükseldi.
Başkent Madrid'deki organizasyonda Zeynep Sönmez-Alexandra Eala ikilisi, ilk turda Tayvanlı Hao-Ching Chan ve Macar Fanny Stollar çifti ile karşılaştı.
Sönmez-Eala ikilisi, toprak zemindeki maçta rakiplerini 6-2'lik set sonuçlarıyla 2-0 mağlup etti.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan