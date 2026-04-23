Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta çiftlerde ikinci turda

Güncelleme:
Milli sporcu Zeynep Sönmez, İspanya'da düzenlenen Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda Filipinli partneri Alexandra Eala ile çiftlerde ikinci tura yükseldi. İlk turda Tayvanlı ve Macar rakipleri 6-2'lik skorla mağlup ettiler.

Başkent Madrid'deki organizasyonda Zeynep Sönmez-Alexandra Eala ikilisi, ilk turda Tayvanlı Hao-Ching Chan ve Macar Fanny Stollar çifti ile karşılaştı.

Sönmez-Eala ikilisi, toprak zemindeki maçta rakiplerini 6-2'lik set sonuçlarıyla 2-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
