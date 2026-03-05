Zeynep Sönmez, Indian Wells'te ikinci turda

Türk milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD'nin California eyaletinde düzenlenen Indian Wells Tenis Turnuvası'nda ikinci tura yükseldi.

Dünya sıralamasında 80'inci sırada yer alan Sönmez ilk turda dünya 51'incisi ABD'li McCartney Kessler'i 7-6 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup etti.

Bu skorla birlikte Sönmez, Indian Wells'in ana tablo maçında galibiyet elde eden ilk Türk tenisçisi oldu.

Indian Wells'teki ilk zaferinin ardından Tennis Channel'a konuşan Sönmez, "Zor bir maç oldu. İyi başlayamadım. Sonrasında daha yakın oynadım. Bence iyi iş çıkardım, performansımdan memnunum" dedi.

Türk milli tenisçi, ikinci turda dünya 22 numarası Rus raket Anna Kalinskaya ile karşılaşacak.

23 yaşındaki Sönmez, Temmuz 2025'te dört Grand Slam turnuvasından biri olan Wimbledon'da üçüncü turunda mücadele etmiş ve Türk tenisinin en büyük başarılarından birini göstermişti.

Sönmez, Kasım 2024'te ise Meksika'da oynanan turnuvayı kazanmış tek kadınlarda ikinci WTA kupasını Türkiye'ye götürmüştü.

Tennis Channel'daki röportajında geçen seneki Wimbledon tecrübesinden mutlulukta bahseden Sönmez, "Mérida Açık'ı kazanmam çok özeldi. Geçen hafta oradaydım ve orada olmak benim tenisimi hep iyi yönde etkiliyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Geçen hafta mücadelemle ilgili gerçekten de çok iyi hissettim. Bu durum bence buradaki performansımı da etkiledi. Kortta olmak beni iyi hissettiriyor. İyi oynuyorum ve bunu sürdürmek istiyorum"

Sönmez, programda seyirci desteğinin kendisine bir baskı uygulayıp uygulamadığı yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:

"Evet bu baskıyı beraberinde getiriyor. Farkındayım. Çok fazla insan beni destekliyor. Çok fazla beklenti de var. Bunun için minnettarım ve bu baskı gerçekten büyük bir ayrıcalık. Buna alışmam gerekiyor."

Sönmez'in bir sonraki turda korta 6 Mart'ta çıkması bekleniyor.