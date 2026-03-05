Haberler

Zeynep Sönmez, Indian Wells'te ikinci turda

Zeynep Sönmez, Indian Wells'te ikinci turda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk milli tenisçi Zeynep Sönmez, Indian Wells Tenis Turnuvası'nda dünya 51'incisi McCartney Kessler'i mağlup ederek ikinci tura yükseldi. Sönmez, turnuvanın ana tablo maçında galibiyet alan ilk Türk tenisçisi oldu.

Türk milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD'nin California eyaletinde düzenlenen Indian Wells Tenis Turnuvası'nda ikinci tura yükseldi.

Dünya sıralamasında 80'inci sırada yer alan Sönmez ilk turda dünya 51'incisi ABD'li McCartney Kessler'i 7-6 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup etti.

Bu skorla birlikte Sönmez, Indian Wells'in ana tablo maçında galibiyet elde eden ilk Türk tenisçisi oldu.

Indian Wells'teki ilk zaferinin ardından Tennis Channel'a konuşan Sönmez, "Zor bir maç oldu. İyi başlayamadım. Sonrasında daha yakın oynadım. Bence iyi iş çıkardım, performansımdan memnunum" dedi.

Türk milli tenisçi, ikinci turda dünya 22 numarası Rus raket Anna Kalinskaya ile karşılaşacak.

23 yaşındaki Sönmez, Temmuz 2025'te dört Grand Slam turnuvasından biri olan Wimbledon'da üçüncü turunda mücadele etmiş ve Türk tenisinin en büyük başarılarından birini göstermişti.

Sönmez, Kasım 2024'te ise Meksika'da oynanan turnuvayı kazanmış tek kadınlarda ikinci WTA kupasını Türkiye'ye götürmüştü.

Tennis Channel'daki röportajında geçen seneki Wimbledon tecrübesinden mutlulukta bahseden Sönmez, "Mérida Açık'ı kazanmam çok özeldi. Geçen hafta oradaydım ve orada olmak benim tenisimi hep iyi yönde etkiliyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Geçen hafta mücadelemle ilgili gerçekten de çok iyi hissettim. Bu durum bence buradaki performansımı da etkiledi. Kortta olmak beni iyi hissettiriyor. İyi oynuyorum ve bunu sürdürmek istiyorum"

Sönmez, programda seyirci desteğinin kendisine bir baskı uygulayıp uygulamadığı yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:

"Evet bu baskıyı beraberinde getiriyor. Farkındayım. Çok fazla insan beni destekliyor. Çok fazla beklenti de var. Bunun için minnettarım ve bu baskı gerçekten büyük bir ayrıcalık. Buna alışmam gerekiyor."

Sönmez'in bir sonraki turda korta 6 Mart'ta çıkması bekleniyor.

BBC
ABD Başkanı Trump'tan İspanya ve İngiltere'ye İran tepkisi

Trump'ın hedefinde iki Avrupa ülkesi var
Rusya, tarafını açıkça ilan etti: Bu bizim savaşımız değil

İran'a en yakın müttefiki de sırtını döndü! Taraflarını ilan ettiler
İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu

"Savaşa giriyoruz"un bir diğer yöntemi! Avrupa devi, uçakları gönderdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ve İsrail, Tahran'da şiddetli saldırılara devam ediyor

Başkenti yerle bir ediyorlar! Felaketin boyutu görüntülerde
Suriye'nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi

Komşunun kan gölüne dönmesini MİT engelledi! Son anda yakalandılar
İsrail'in füze yağdırdığı Lübnan'da ölü sayısı 77'ye yükseldi

Burası İran değil! Füze yağan ülkede bilanço korkunç boyutlarda
Ömer Halisdemir'in kızı 'bordo bereli' oldu

Fotoğraftaki genç kızın babasına ülke olarak minnettarız
ABD ve İsrail, Tahran'da şiddetli saldırılara devam ediyor

Başkenti yerle bir ediyorlar! Felaketin boyutu görüntülerde
Özge Özpirinçci aldığı 'Ahlaksız teklif'i kahkahalarla anlattı: Ablacım bunu gerçekten benden mi istiyorsun?

Verdiği cevap olay oldu! Ünlü oyuncudan ahlaksız teklif itirafı
ÇBK Mersin'in yıldızı Burke, Türk vatandaşı oldu: Yeni ismi artık ''Beren''

ABD'nin göz bebeğiydi! Bir saniye bile düşünmeden Türk oldu