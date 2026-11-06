Zeynep Sönmez, Hong Kong Açık'ta Claire Liu'ye 2-0 yenilerek çeyrek finalde elendi

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Milli sporcu Zeynep Sönmez, Hong Kong Açık Tenis Turnuvası'nda çeyrek finalde ABD'li Claire Liu'ye 2-0 kaybederek elendi.

Dünya tekler sıralamasının 67. basamağındaki Zeynep, WTA 250 düzeyinde sert zeminde oynanan organizasyonun çeyrek finalinde klasmanın 102 numarası ABD'li Claire Liu ile karşılaştı.

Milli tenisçi, rakibine 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup oldu ve turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Kaynak: AA