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Zeynep Sönmez, Hong Kong Açık'ta Claire Liu'ye 2-0 yenilerek çeyrek finalde elendi

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Hong Kong Açık Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Zeynep Sönmez, çeyrek finalde ABD'li Claire Liu'ye 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup oldu. WTA 250 düzeyindeki sert zemin turnuvasına çeyrek finalde veda eden Sönmez, dünya tekler sıralamasının 67. basamağında yer alıyor.

Milli sporcu Zeynep Sönmez, Hong Kong Açık Tenis Turnuvası'nda çeyrek finalde ABD'li Claire Liu'ye 2-0 kaybederek elendi.

Dünya tekler sıralamasının 67. basamağındaki Zeynep, WTA 250 düzeyinde sert zeminde oynanan organizasyonun çeyrek finalinde klasmanın 102 numarası ABD'li Claire Liu ile karşılaştı.

Milli tenisçi, rakibine 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup oldu ve turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Kaynak: AA
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