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Zeynep Sönmez, Guangzhou Açık'ta Sorribes Tormo'yu 2-1 yenip 2. tura çıktı

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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Guangzhou Açık Kadınlar Turnuvası'nda ilk turda İspanyol Sara Sorribes Tormo'yu 2-1 yenerek 2. tura çıktı. Teklerde 6 numaralı seribaşı 24 yaşındaki Zeynep, 2. turda İsviçreli Jil Teichmann ile karşılaşacak.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Guangzhou Açık Kadınlar Turnuvası'nda İspanyol Sara Sorribes Tormo'yu 2-1 yenerek 2. tura çıktı.

Dünya sıralamasının 64. basamağındaki Zeynep, Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenen turnuvadaki ilk tur maçında klasmanın 88 numarası Sorribes Tormo ile karşılaştı.

Teklerde 6 numaralı seribaşı olan 24 yaşındaki Zeynep, korttan 2-1 (6-1, 4-6, 6-2) galip ayrılarak WTA 250 düzeyindeki organizasyonda tur atladı.

Milli tenisçi, 2. turda İsviçreli Jil Teichmann ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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