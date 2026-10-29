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Zeynep Sönmez, Guangzhou Açık'ta 2. turda Teichmann'a 2-1 yenilerek veda etti

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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Guangzhou Açık Kadınlar Turnuvası'nın 2. turunda İsviçreli Jil Teichmann'a 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Dünya sıralamasının 64. basamağındaki Zeynep, ilk seti 6-4 almasına rağmen sonraki setleri 6-3 ve 6-1 kaybetti.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Guangzhou Açık Kadınlar Turnuvası'nın 2. turunda İsviçreli Jil Teichmann'a 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Dünya sıralamasının 64. basamağındaki Zeynep, Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenen turnuvada ikinci turda dünya sılamasının 168. basamağındaki İsviçreli Jil Teichmann ile karşılaştı.

Mücadelede ilk seti 6-4 alan milli tenisçi, ikinci seti 6-3, üçüncü seti ise 6-1 kaybederken, korttan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Zeynep Sönmez, Guangzhou Açık'a ikinci turda veda etti.

Zeynep, turnuvanın ilk tur maçında klasmanın 88 numarası Sorribes Tormo'yu 2-1 (6-1, 4-6, 6-2) yenmişti.

Kaynak: AA
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