Haberler

Zeynep Sönmez, Çin Açık'ta 3. Tura Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli sporcu Zeynep Sönmez, Çin Açık Tenis Turnuvası'nda Danimarkalı Clara Tauson'u 2-1 yenerek 3. tura yükseldi. Bu zaferi ile Zeynep, dünya klasmanında ilk 20'de yer alan bir rakibini mağlup etti.

Çin Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Zeynep Sönmez, Danimarkalı Clara Tauson'ı 2-1 yenerek 3. tura yükseldi.

Başkent Pekin'de düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 1000 serisi turnuvasının ikinci turunda Zeynep Sözmez, 10 numaralı seribaşı Tauson ile karşılaştı.

Rakibini 6-4, 2-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden milli sporcu, kariyerinde ilk kez dünya klasmanında ilk 20'de yer alan bir rakibini yenerken WTA 1000 turnuvalarında da ilk kez 3. tura çıkma başarısını gösterdi.

Zeynep Sönmez, üçüncü turda Rus Anastasia Potapova ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oscar'lı oyuncu Jennifer Lawrence'dan İsrail'e sert sözler

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu İsrail-Filistin konusunda tarafını seçti
Hani oynuyordu? Güllü'nün 6. kattan düşmeden önceki görüntülerinde dikkat çeken detay

Hani oynuyordu? Güllü'nün son görüntülerinde dikkat çeken detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.