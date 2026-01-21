Haberler

Milli tenisçi Zeynep Sönmez'in Avustralya Açık 3. turundaki rakibi Putintseva oldu

Güncelleme:
Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta Kazak rakibi Yulia Putintseva ile karşılaşacak. Sönmez, maçını kazanması halinde grand slam turnuvasında 4. tura yükselen ilk Türk tenisçi olacak.

Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın 3. turunda Kazak Yulia Putintseva ile eşleşti.

Melbourne kentindeki turnuvadaki tek kadınlar 2. tur mücadelesinde dünya 94 numarası Putintseva ile klasmanın 60. basamağındaki Elsa Jacquemot karşılaştı. Fransız rakibini 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Putintseva tur atladı.

Sönmez ile Putintseva arasındaki 3. tur maçı, 23 Ocak Cuma günü oynanacak.

23 yaşındaki Sönmez, karşılaşmayı kazanması halinde bir grand slam turnuvasında teklerde 4. tura yükselen ilk Türk tenisçi olacak.

Haberler.com
