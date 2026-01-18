Haberler

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta 2. tura yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta Rus raket Ekaterina Alexandrova'yı 2-1 yenerek 2. tura çıktı ve tarihi bir başarıya imza attı.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası olan Avustralya Açık'ın ilk turunda dünya basamağında 112. sırada olan milli tenisçi Zeynep Sönmez, 11 numaralı seribaşı Rus raket Ekaterina Alexandrova ile karşı karşıya geldi. Sönmez, 2 saat 37 dakika süren mücadelede Alexandrova'yı 7-5, 4-6 ve 6-4 yenerek adını 2. tura yazdırdı. Milli tenisçi böylece Avustralya Açık ana tablosunda teklerde maç kazanan ilk Türk kadın tenisçi oldu.

Zeynep Sönmez, 2. turda Anna Bondar - Elizabeth Mandlik eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
