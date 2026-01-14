Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde final turuna yükseldi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ın elemelerinde Arjantinli rakibi Julia Riera'yı yenerek final turuna yükseldi. Zeynep, bir sonraki aşamada Rus tenisçi Anastasia Gasanova ile karşılaşacak.
Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki Zeynep, elemelerin ikinci turunda Arjantinli Julia Riera ile karşılaştı. Zeynep, Melbourne kentindeki organizasyonda rakibini 1 saat 13 dakika sonunda 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek elemelerde adını final turuna yazdırdı.
Milli tenisçi, elemelerin final turunda klasmanın 212. sırasındaki Rus tenisçi Anastasia Gasanova ile ana tabloya çıkma mücadelesi verecek.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor