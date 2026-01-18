Haberler

Zeynep Sönmez Avustralian Open'da adını ikinci tura yazdırdı

Zeynep Sönmez Avustralian Open'da adını ikinci tura yazdırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralian Open'da dünya 11 numarası Ekaterina Alexandrova'yı yenerek turnuvanın ikinci turuna yükseldi ve bu başarısıyla tarihe geçti.

SEZONUN ilk Grand Slam turnuvası Avustralian Open'da, elemelerden ana tabloya yükselen milli tenisçi Zeynep Sönmez, dünya 11 numarası Ekaterina Alexandrova'yı 7-5, 4-6, 6-4 yenerek kariyerinin en büyük galibiyetlerinden birini elde etti ve adını turnuvanın ikinci turuna yazdırdı.

Zeynep WTA sıralamasında 112'nci basamakta yer alırken; tecrübeli tenisçi Alexandrova Grand Slamlerde daha derin turlar görmüş, dünya 11 numarası olarak korta çıktı. Maçın ilk setinde Sönmez, Alexandrova karşısında agresif pas oyununu ve sağlam servis performansı gösterdi. Sert ve derin toplarla Alexandrova üzerinde baskı kurdu. Zeynep Sönmez ilk sette Alexandrova karşısında 2-5 geriden gelip iki set puanı kurtararak ilk seti 7-5 ile hanesine yazdırdı.

Sönmez ikinci sete servis kırarak başladı. Alexandrova'nın karşı atakları ve rallileri, Sönmez'in üst üste kısa hatalar yapmasına neden oldu. Setin sonlarına doğru Alexandrova artık kısa toplarda daha agresif oldu ve bu seti 6-4 kazanarak setlere eşitlik getirdi.

Final setinde Sönmez, servis kırma fırsatlarını iyi değerlendiren taraf oldu ve önemli anlarda agresif dönüşlerle rakibinin servislerini bozdu. Alexandrova ise tecrübesine rağmen Sönmez'in temposuna cevap vermekte zorlandı ve Sönmez karar setine 6-4 ile noktayı koydu.

Bu galibiyetle Zeynep Avustralian Open'da teklerde ikinci tura yükselen ilk kadın Türk tenisçi olarak kayıtlara geçti. Sönmez ikinci turda Anna Bondar- Elizabeth Mandlik maçının galibi ile oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti

Terör örgütünden kanlı infaz! Kaçarken hepsini tek tek öldürdüler
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı

Komşuyu ayağa kaldıran kare! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi
Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı

Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma personeli tutuklandı
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi
Pınar Deniz yeni imajıyla göz kamaştırdı

Bu hallerini unutun! Yeni imajıyla göz kamaştırdı
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak

Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak