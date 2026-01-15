Zeynep Sönmez Australian Open'da adını ana tabloya yazdırdı

MİLLİ tenisçi Zeynep Sönmez, 2026 Australian Open elemelerinin final turunda Anastasia Gasanova ile karşılaştığı mücadeleyi 6-3, 6-2'lik setlerle kazandı ve ana tabloya yükseldi.

Sönmez, set vermeden ilerlediği elemelerin ilk setini 6-3 ile hanesine yazdırdı. İkinci sette kort içi varyasyonlarını başarıyla kullanarak Gasanova'nın ritmini bozan ve agresif return oyunuyla ikinci seti de 6-2 kazanan Sönmez, 1 saat 29 dakikada maça noktayı koydu.

2024 Roland Garros'un ardından Grand Slam turnuvasında bir kez daha elemeleri geçmeyi başaran Sönmez'in 18 Ocak'ta başlayacak Australian Open ana tablodaki rakibi, yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.