Haberler

Zeynep Sönmez Australian Open'da adını ana tabloya yazdırdı

Zeynep Sönmez Australian Open'da adını ana tabloya yazdırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, 2026 Australian Open elemelerinin final turunda Anastasia Gasanova'yı 6-3, 6-2 mağlup ederek ana tabloya adını yazdırdı. Sönmez, set vermeden eleme aşamasını geçti.

MİLLİ tenisçi Zeynep Sönmez, 2026 Australian Open elemelerinin final turunda Anastasia Gasanova ile karşılaştığı mücadeleyi 6-3, 6-2'lik setlerle kazandı ve ana tabloya yükseldi.

Sönmez, set vermeden ilerlediği elemelerin ilk setini 6-3 ile hanesine yazdırdı. İkinci sette kort içi varyasyonlarını başarıyla kullanarak Gasanova'nın ritmini bozan ve agresif return oyunuyla ikinci seti de 6-2 kazanan Sönmez, 1 saat 29 dakikada maça noktayı koydu.

2024 Roland Garros'un ardından Grand Slam turnuvasında bir kez daha elemeleri geçmeyi başaran Sönmez'in 18 Ocak'ta başlayacak Australian Open ana tablodaki rakibi, yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Rejim çöküyor mu? ABD'nin 'kaçış' iddiası ortalığı fena karıştıracak

Bir devir son mu buluyor? Bakanlığın iddiası gündeme bomba gibi düştü
Atletico Madrid'in yıldızı Galatasaray maçı öncesi takımdan ayrıldı

Atletico Madrid'de Galatasaray maçı öncesi deprem
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Osimhen, Nijerya'yı ikiye böldü: 118'de çıkan karar bomba

Osimhen ülkeyi ikiye böldü: 118'de çıkan karar olay oldu
Safaride 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu

Afrika'da 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu